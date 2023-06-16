Крупное ДТП с шестью пострадавшими произошло на М-5 под Рязанью

Крупное ДТП произошло в Сасовском районе Рязанской области. Пострадали шесть человек.

Как сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное УМВД, авария случилась в четверг, 15 июня, на 413-м км трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, мужчина за рулем Volkswagen врезался в Kia под управлением жительницы Казани.

В результате травмы получили водитель Kia и ее пассажирка. Пострадали также водитель и трое пассажиров Volkswagen. Причины случившегося устанавливаются.

В свою очередь, РИА «7 новостей» пишет о крупном ДТП, которое в тот же день произошло на кругу у Мясокомбината в Рязани. По словам очевидца, сначала столкнулись две легковушки, а после к ним «притерся» троллейбус. О пострадавших информации не было. Официальных данных о случившемся также не поступало.

Ранее, 16 июня, сообщалось о том, что в Орловской области в ДТП пострадал водитель рейсового автобуса. Транспортное средство наехало на дорожный знак и остановку.