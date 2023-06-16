Рейсовый автобус протаранил остановку в Орловской области

Водитель рейсового автобуса пострадал в ДТП в Орловской области. Транспортное средство наехало на дорожный знак и остановку.

Авария произошла на транспортной развязке 329 км автодороги М-2 «Крым». По данным InfoOrel.ru, водитель автобуса «ПАЗ» 1960 года рождения не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части. Транспортное средство сбило дорожный знак, протаранило остановку и наехало на металлическое ограждение.

Пассажиры автобуса не пострадали. Травмы получил водитель автобуса, он госпитализирован. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем.

В Пензенской области автомобиль Opel Astra выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Травмы получила автомобилистка, а также маленькая пассажирка 2021 года рождения. Обе были госпитализированы.