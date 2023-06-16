Крупный торфяной пожар потушили возле псковской деревни

В Псковской области у деревни Толба Псковского района возник крупный торфяной пожар. Горел торфяник площадью порядка 500 кв. м. Огонь приближался к населенному пункту.

Сотрудникам пожарного расчета Псковского района требовалась помощь в локализации очага возгорания. Как пишет Псковская лента новостей, жители деревни обратились к руководству Псковского филиала университета ФСИН РФ.

В это время на учебной базе филиала университета вблизи деревни находились 73 курсанта третьего курса. 30 молодых людей под руководством строевых офицеров отправили на борьбу с огнем.

Огнеборцы использовали пожарную машину и спецсредства, а курсанты применяли пожарно-спасательный комплекс «Огнеборец» и пожарные ранцы. Действовать пришлось слаженно и быстро, как на тренировках, которые регулярно проводятся с участием пожарных дружин.

С огнем боролись в течение пяти часов, а полностью локализовать очаг возгорания удалось лишь на следующий день, сообщил начальник загородной учебной базы Псковского филиала университета ФСИН России Александр Ежов, чьи слова приводит Псковское агентство информации.

С 14 июня в Псковской области действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать сухую травянистую растительность и мусор, разводить костры на территориях населенных пунктов, лесов и земель сельскохозяйственного назначения.