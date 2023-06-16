Стратегию развития отрасли связи до 2035 года представят Мишустину 20 июня

Проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года представят председателю правительства РФ Михаилу Мишустину на стратегической сессии во вторник, 20 июня. Об этом в 16 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Эта стратегия будет представлена перед тем, как будет доложена президенту [России Владимиру Путину], на стратегической сессии в следующий вторник председателю правительства, где, мы надеемся, он ее согласует, либо даст нам корректирующие замечания», — рассказал Чернышенко ТАСС.

По его словам, главная задача отрасли на настоящий момент — достижение технологического суверенитета во всех направлениях, то есть развитие собственных базовых станций, телефонных аппаратов и оборудования для хранения и передачи информации. Однако препятствием для достижения этого он назвал компонентную базу.

«Эта зависимость технологическая, в которую мы впадали многие годы. Сейчас как раз мы от нее избавляемся, выполняя поручение президента РФ Владимира Путина по достижению технологического суверенитета», — резюмировал Чернышенко.

7 июня глава «Ростелекома» Михаил Осеевский во время рабочей встречи с Владимиром Путиным заявил, что более 900 тыс. домохозяйств, квартир и домов в России были подключены к широкополосному доступу в интернет в 2022 году. В прошлом году было проложено более 77 тыс. км сети оптических каналов.

Согласно проекту стратегии развития отрасли связи на 2024–2035 годы, к 2035 году для 98% российских пользователей проводного интернета (широкополосный доступ, ШПД) станет доступной скорость более 1 Гбит/с, при этом 50% получат доступ к 10-гигабитным каналам.

В конце мая стало известно, что по проекту стратегии развития отрасли связи, к 2030 году на орбите будет функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет в отдельных регионах, а также передавать с мобильных телефонов сообщения экстренным службам, если сотовая связь недоступна.