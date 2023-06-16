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Стратегию развития отрасли связи до 2035 года представят Мишустину 20 июня

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года представят председателю правительства РФ Михаилу Мишустину на стратегической сессии во вторник, 20 июня. Об этом в 16 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Эта стратегия будет представлена перед тем, как будет доложена президенту [России Владимиру Путину], на стратегической сессии в следующий вторник председателю правительства, где, мы надеемся, он ее согласует, либо даст нам корректирующие замечания», — рассказал Чернышенко ТАСС.

По его словам, главная задача отрасли на настоящий момент — достижение технологического суверенитета во всех направлениях, то есть развитие собственных базовых станций, телефонных аппаратов и оборудования для хранения и передачи информации. Однако препятствием для достижения этого он назвал компонентную базу.

«Эта зависимость технологическая, в которую мы впадали многие годы. Сейчас как раз мы от нее избавляемся, выполняя поручение президента РФ Владимира Путина по достижению технологического суверенитета», — резюмировал Чернышенко.

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7 июня глава «Ростелекома» Михаил Осеевский во время рабочей встречи с Владимиром Путиным заявил, что более 900 тыс. домохозяйств, квартир и домов в России были подключены к широкополосному доступу в интернет в 2022 году. В прошлом году было проложено более 77 тыс. км сети оптических каналов.

Согласно проекту стратегии развития отрасли связи на 2024–2035 годы, к 2035 году для 98% российских пользователей проводного интернета (широкополосный доступ, ШПД) станет доступной скорость более 1 Гбит/с, при этом 50% получат доступ к 10-гигабитным каналам.

В конце мая стало известно, что по проекту стратегии развития отрасли связи, к 2030 году на орбите будет функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет в отдельных регионах, а также передавать с мобильных телефонов сообщения экстренным службам, если сотовая связь недоступна.

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