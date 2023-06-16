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Стилист дала советы по выбору актуальных образов на школьный выпускной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Выпускницам, которые еще не определились с образом на выпускной вечер, стоит обратить внимание на наряды в стиле Русалочки или куклы Барби, рассказала «Известиям» стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Бояршинова.

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После выхода фильма о Русалочке эстетика подводного мира стала модным трендом. Его можно легко адаптировать и для выпускного вечера, отметила эксперт. Она посоветовала использовать цвета, которые напоминают оттенки моря или обитателей морских глубин: голубой, цвет морской волны, нежно-розовый.

«Дополнит образ, например, клатч в виде ракушки или серьги-ракушки», — рассказала Бояршинова.

Актуальными будут и пайетки, напоминающие чешую. Также благодаря ожидаемой кинопремьере популярным стал стиль куклы Барби. Поэтому выпускницы, по ее словам, могут смело использовать для своих образов розовый цвет.

«Актуальным будет нежное летящее платье с воланами, рюшами, которые соответствуют, кстати, и стилю Русалочки», — добавила Бояршинова.

Эти два тренда хорошо подойдут для образов на выпускной, поскольку они подчеркивают юность девушки, отметила стилист.

В числе других актуальных элементов праздничного наряда она назвала перья, стразы и серебристый цвет. Минималистичный образ стилист предложила создать при помощи платья-комбинации и жакета.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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