МАГАТЭ не имеет политической воли для того, чтобы повлиять на ситуацию, связанную с обстрелами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Было бы несправедливо утверждать, что агентство «играет на стороне Запада, но подыгрывает ему — это точно», заявил «Известиям» бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе.

«Не надо думать, что Гросси беспристрастен. Может, там технические вещи какие-то и делаются, но в политическом плане — украинцы как обстреливали станцию, так и продолжают это делать. От того, что он [Гросси] приезжает, станция безопаснее не становится», — подчеркнул он.

Орджоникидзе напомнил, что в совете управляющих МАГАТЭ — главном исполнительном органе агентства — доминируют западные страны, они и заказывают политику.

«Генеральный директор МАГАТЭ, как и генеральный секретарь любой международной организации, должен исполнять волю государств-членов, которые представлены своими управляющими. То есть Гросси в этом плане, как и, например, генсек ООН, не является в полной мере политически самостоятельной фигурой», — сказал дипломат.

По его мнению, единственной стороной, которая может принудить Киев прекратить обстрелы ЗАЭС, являются США.

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