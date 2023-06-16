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Украина будет чинить препятствия на выборах в ДНР в сентябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Украина будет чинить препятствия во время проведения избирательной кампании в сентябре в Донецкой Народной Республике (ДНР), сейчас готовятся механизмы противодействия, заявил «Известиям» врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«Говоря о выборах в сентябре, сейчас нашими силовыми структурами предусматриваются разные меры, прирабатываются механизмы не только защиты, но и противодействия противнику, который, конечно же, не заинтересован, чтобы у нас прошли выборы так, как мы этого хотим. Конечно, они будут чинить препятствия, а мы должны выработать все эти модели противодействия им», — сказал Пушилин.

Он также подчеркнул, что выборы депутатов в местные собрания решено проводить по партийным спискам, а не по одномандатным округам.

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