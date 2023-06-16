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Кабмин спрогнозировал увеличение зарплат педработников на 30% к 2026 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Средняя заработная плата педагогических работников в детских садах и школьных учителей вырастет к 2026 году более чем на 30%. Об этом говорится в ежегодном докладе правительства РФ о реализации государственной политики в сфере образования, опубликованном в четверг, 15 июня, на сайте ведомства.

Согласно данным отчета, средняя заработная плата педработников дошкольных организаций в 2022 году составляла 43,1 тыс. рублей. В 2026 году она прогнозируется на уровне 58,1 тыс. рублей.

Также в докладе говорится об увеличении средней зарплаты школьных учителей в РФ. По итогам 2022 года она составляла 49,7 тыс. рублей в месяц, а к 2026 году она вырастет до 67 тыс. рублей.

Помимо этого, повышение зарплаты на 25% ожидает и преподавательский состав высших учебных заведений страны.

Школьная тоска: как изменится зарплата учителей
Минпросвещения готовится к запуску новой системы начисления жалования для педагогов

Ранее, 25 мая, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году в России примут единые подходы к начислению зарплат педагогам. Это нужно, чтобы педагоги четко понимали, по какому принципу происходит оплата труда.

21 марта стало известно о создании властями Томска специальной комиссии, которая будет контролировать начисление зарплат учителям городских школ. Комиссия была создана в результате жалоб учителей на низкие зарплаты.

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