Минпромторг поддержит пострадавшие от атак ВСУ предприятия
Минпромторг России готовит отдельную программу поддержки пострадавших от атак украинских боевиков промышленных предприятий. Об этом 15 июня сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
«Мы сейчас готовим отдельную программу, будем рассматривать ее в правительстве, в части мер поддержки целевых для компенсации затрат на восстановление тех мощностей, тех производственных площадей, которые пострадали от атак со стороны украинцев по нашим промышленным предприятиям», — цитирует его РБК-ТВ.
Мантуров добавил, что план по восстановлению и поддержке пострадавших при обстреле Шебекино украинскими боевиками мощностей уже сформирован.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают Белгородскую и Курскую области. По состоянию на 1 июня, как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, были повреждены 10 предприятий в городе Шебекино. Предварительно, на их восстановление понадобится 13 млрд рублей.
1 июня сообщалось , что Минпромторг поможет восстановить пострадавшие от обстрелов предприятия в Шебекино. Уточнялось, что средства будут выделены в рамках действующих программ Фонда развития промышленности и других мер господдержки.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.