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Минпромторг поддержит пострадавшие от атак ВСУ предприятия

Мантуров сообщил, что Минпромторг поддержит пострадавшие от атак ВСУ предприятия
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Фото: Соцсети
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Минпромторг России готовит отдельную программу поддержки пострадавших от атак украинских боевиков промышленных предприятий. Об этом 15 июня сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«Мы сейчас готовим отдельную программу, будем рассматривать ее в правительстве, в части мер поддержки целевых для компенсации затрат на восстановление тех мощностей, тех производственных площадей, которые пострадали от атак со стороны украинцев по нашим промышленным предприятиям», — цитирует его РБК-ТВ.

Мантуров добавил, что план по восстановлению и поддержке пострадавших при обстреле Шебекино украинскими боевиками мощностей уже сформирован.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают Белгородскую и Курскую области. По состоянию на 1 июня, как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, были повреждены 10 предприятий в городе Шебекино. Предварительно, на их восстановление понадобится 13 млрд рублей.

1 июня сообщалось , что Минпромторг поможет восстановить пострадавшие от обстрелов предприятия в Шебекино. Уточнялось, что средства будут выделены в рамках действующих программ Фонда развития промышленности и других мер господдержки.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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