Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за $1,38 млн

Кроссовки бывшего игрока «Чикаго Буллз» Майкла Джордана продали на аукционе Goldin за $1,38 млн, сообщает ESPN 15 июня.

В них Джордан сыграл пятый матч финальной серии сезона‑1996/97 против «Юты Джаз». СМИ отмечали, что во время игры спортсмен чувствовал недомогание из‑за гриппа, но, по другим данным, перед игрой баскетболист отравился пиццей. Несмотря на плохое самочувствие, Джордану удалось набрать 38 очков, он сделал семь подборов и отметился пятью передачами.

После того матча спортсмен отдал свои кроссовки болбою Престону Трумэну, который приносил ему яблочное пюре перед играми. В 2013 году Трумэн продал пару на аукционе за $104 тыс. — рекорд для спортивной обуви в те годы.

Аукционный дом Sotheby’s заявил 11 апреля о продаже на аукционе кроссовок Джордана за $2,2 млн. Спортсмен носил кроссовки Air Jordan 13 во время своего последнего в карьере финала чемпионата в 1998 году. Он выступал за «Чикаго Буллз» и играл в них в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против команды «Юта Джаз».

Майкл Джордан стал шестикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом, который выиграл золото в 1984 и 1992 годах в составе сборной США. По версии некоторых экспертных организаций, его можно считать лучшим баскетболистом в истории.

Согласно рейтингу Forbes, Джордан — самый высокооплачиваемый спортсмен за всю историю. Основную сумму из примерно $1,85 млрд дохода спортсмен получил благодаря рекламным контрактам.