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Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $2,2 млн

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Фото: Sotheby's
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Кроссовки знаменитого американского баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $2,2 млн. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил аукционный дом Sotheby's.

Джордан носил кроссовки Air Jordan 13 во время своего последнего в карьере финала чемпионата в 1998 году. Он выступал за «Чикаго Буллз» и играл в них в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против команды «Юта Джаз».

Эта ставка побила рекорд аукционов на покупку спортивной обуви. Предыдущее достижение тоже принадлежало Джордану, когда в 2021 году продали другие кроссовки чемпиона НБА за $1,4 млн.

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Самые яркие аукционные лоты февраля

Ранее, 28 февраля, стало известно, что аукцион Sotheby’s предложил желающим купить набор из шести культовых кроссовок Air Jordan, которые носил легендарный спортсмен НБА Майкл Джордан. «Коллекция Династии» включила кроссовки Nike Air Jordan, которые были на баскетболисте в шести играх чемпионата за «Чикаго Буллз» в 1990-х годах.

В августе 2020 года Mercedes-Benz S600, которым владел Джордан, был продан в ходе торгов. Автомобиль ушел с молотка на онлайн-аукционе eBay за $202,2 тыс. Изначальная цена составляла $23 тыс.

Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион, получивший золото в 1984 и 1992 годах в составе сборной США. По версии ряда экспертных организаций, он является лучшим баскетболистом в истории.

По рейтингу Forbes, баскетболист — самый высокооплачиваемый спортсмен за всю историю. Основную сумму из примерно $1,85 млрд дохода Джордан получил благодаря рекламным контрактам.

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