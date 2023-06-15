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Сюжет:

Бывший американский разведчик заявил о проблемах у ВСУ из-за оружия НАТО

Экс-разведчик США Риттер: оружие НАТО только ослабило ВСУ при контрнаступлении
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Фото: REUTERS/Janis Laizans
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут использовать оружие НАТО должным образом, заявил 15 июня бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Передав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По словам бывшего разведчика, оружие Запада разрабатывалось для системного использования. Кроме того, украинские военные не знают, как им пользоваться и как ремонтировать, отметил Риттер.

Он также добавил, что с самого начала украинского контрнаступления российские военные легко уничтожают западную технику, в том числе танки Leopard и БМП Bradley.

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10 июня украинский президент Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления.

На следующий день американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что контрнаступление ВСУ понесет за собой негативные последствия, ни Украина, ни США не получат ничего хорошего.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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