На юге Москвы при падении со строительных лесов погиб рабочий

На юге Москвы при падении со строительных лесов погиб 38-летний рабочий. Об этом 15 июня сообщило Главное следственное управление СК России по столице в Telegram.

«14 июня в ходе мойки внутренней части фасадов здания, расположенного на улице Автозаводской, со строительных лесов упал 38-летний рабочий. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В настоящее время столичные следователи осматривают место происшествия и проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее, 12 июня, рабочий скончался в результате падения в шахту лифта на строящемся объекте в Причальном проезде Москвы. Хорошевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту случившегося.