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«Народный фронт» и военкоры подвели итоги проекта «Всё для Победы!»

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Фото: РЕН ТВ
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Активисты «Народного фронта», военкоры и блогеры собрали 7,5 млрд рублей в рамках проекта «Всё для Победы!» Итоги сбора подвели 15 июня в Ростове-на-Дону.

Всего в акции приняли участие 2 млн жителей России. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что большая часть пожертвований шла небольшими суммами.

«На мой взгляд, самый важный вклад проекта «Всё для Победы!» — это то, что миллионам этих людей была предоставлена возможность быть сопричастными по-разному. 7,5 млрд рублей, конечно, спасибо и предпринимателям, которые вносят крупные суммы, но большая часть вкладов — по 500, по 1000 рублей. Их присылают пенсионеры, для которых эта тысяча дороже сотен миллионов для крупных бизнесменов», — сказал он.

К годовщине проекта было собрано 130 млн рублей. Эти средства пойдут на закупку квадрокоптеров, тепловизорв, автомобилей, обмундирования и лекарств для военных из более чем 50 подразделений.

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Ранее, 11 июня, президент России Владимир Путин поздравил руководство и членов «Общероссийского народного фронта» с 10-летием со дня проведения учредительного съезда. Он подчеркнул, что в период, когда страна сталкивается с серьезными вызовами, «Народный фронт» считает своей ключевой задачей поддержать жителей новых регионов РФ и военных, принимающих участие в спецоперации.

В марте проект «Народного фронта» «Служба сопровождения ветеранов СВО», который помогает военнослужащим с тяжелыми ранениями с лечением в лучших медучреждениях, а также с реабилитацией и оформлением необходимых документов, оказал поддержку более чем 200 ветеранам.

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