Путин поздравил «Народный фронт» с десятилетием

Президент России Владимир Путин поздравил руководство и членов «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) с 10-летием со дня проведения учредительного съезда. Телеграмма в воскресенье, 11 июня, опубликована на сайте Кремля.

«Важно, что вы трудитесь в интересах наших граждан, ставите во главу угла их нужды и чаяния, помогаете в решении насущных проблем, прежде всего в таких чувствительных сферах, как повышение качества образования и здравоохранения, благоустройство городов и поселков, совершенствование ЖКХ, содействие добровольчеству и волонтерству. И, конечно, особо отмечу вашу кропотливую, востребованную работу с обращениями миллионов людей, поступающих на прямую линию», — сказано в поздравлении.

Как подчеркнул глава государства, в период, когда страна сталкивается с серьезными вызовами, ОНФ считает своей ключевой задачей поддержать жителей новых регионов РФ и военных, принимающих участие в спецоперации.

«На это нацелены такие масштабные гуманитарные, благотворительные инициативы, как #МыВместе, «Всё для победы», другие проекты. Знаю, что впереди у вас много значимых, неотложных задач», — добавил российский лидер.

Ранее, в марте, сообщалось, что проект «Народного фронта» «Служба сопровождения ветеранов СВО», который помогает военнослужащим с тяжелыми ранениями с лечением в лучших медучреждениях, а также с реабилитацией и оформлением необходимых документов, оказал поддержку более 200 ветеранам. Отмечалось, что 90% бойцов решают продолжить службу в вооруженных силах, а тем, кто в дальнейшем видит себя в гражданской жизни, оказывается помощь в переобучении на новые специальности и в трудоустройстве.