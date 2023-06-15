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Чекунков отметил перспективы сотрудничества РФ и КНР в сфере сельского хозяйства

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Перспективным направлением взаимодействия России и Китая является производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Об этом 15 июня рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на бизнес-диалоге «Россия — Китай» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я хотел бы сконцентрироваться сейчас на двух новых вершинах, которые нам нужно брать, которые представляют серьезный потенциал для сотрудничества. Первая — это сельское хозяйство и чистое продовольствие. Здесь есть потенциал производства чистой, экологически безупречной продукции, ее переработки, поставки», — сказал он.

Другим направлением министр назвал туристические, культурные, гуманитарные и научные связи России и Китая.

«Мы приглашаем китайских друзей к участию в таких важнейших в этом направлении проектах, как строительство города-спутника Владивостока, как реализация планов по созданию новых университетских связей, новых научных центров, развитие Северного морского пути и развитие новых туристических магнитов для китайских друзей, для туристов со всего мира на всем протяжении от Мурманска до Анадыря, от Байкала до Курильских островов», — добавил Чекунков.

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Ранее, 13 июня, президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту. Оно предполагает строительство трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск в РФ и Хулинь в КНР.

В Минэнерго сообщили о подписании соглашения о поставках природного газа по дальневосточному маршруту между Россией и Китаем 9 февраля. 31 мая Госдума ратифицировала данное соглашение.

В 2022 году между российским «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) был подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту, благодаря которому объем поставок газа российского концерна в КНР будет увеличен на 10 млрд куб. м в год.

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