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Евтухов назвал наиболее подешевевшие продукты в России

Евтухов: в России существенно подешевели гречневая крупа, сахар, мука
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Среди продуктов, на которые, более всего снизились цены в РФ, — плодоовощные товары, гречневая крупа, сахар, мука. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) 15 июня.

«К апрелю у нас было снижение 0,22%, к июню прошлого года уже там больше полпроцента. Конечно, в основном это падение произошло за счет снижения цен на плодоовощную продукцию — там более 10%, но существенно подешевели гречневая крупа, сахар, мука», — сказал он.

Евтухов отметил, что в дальнейшем цены будут соответствовать инфляционным ожиданиям.

«Но не всё зависит от торговли, торговля лишь транслирует цену на полку, цену от производителя», — добавил заместитель министра.

Он напомнил, что часть крупного и среднего российского ритейла взяла на себя несколько лет назад добровольное обязательство, что на определенный перечень социально значимых товаров наценка будет составлять по каким-то позициям не более 5%, по каким-то — не более 10%.

«Крупнейшие сети уведомили об этом Федеральную антимонопольную службу, а уведомления ФАС уже является недобровольном взятием на себя обязательств, а фактически императивом, то есть ФАС может наказать за неисполнение такого обязательства», — отметил он.

При этом Евтухов подчеркнул, что в последние годы российская торговля, ритейл «ведут себя очень ответственно и с пониманием относятся ко всему, что требует от них государство».

Гонимся за дешевизной: летом и осенью продукты в России упадут в цене
Может ли дефляция обернуться убытками для сельского хозяйства

4 июня агентство «РИА Новости», ссылаясь на свои расчеты, сообщило, что Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле наблюдалась продуктовая дефляция (снижение на 0,22% в годовом выражении).

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на одной из сессий ПМЭФ-2023 14 июня спрогнозировала продолжение продуктовой дефляции этим летом.

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