Элис Купер объявил о выходе нового альбома Road 25 августа

Американский рок-музыкант Элис Купер выпустит 25 августа новый альбом Road. Об этом он рассказал 14 июня в своем Twitter.

Пластинка станет 29-й студийной записью в карьере 75-летнего музыканта.

Купер также опубликовал сингл на песню I'm Alice! и видеоклип к ней.

По данным портала Consequence, новый альбом будет состоять из 13 композиций. Они были записаны концертной группой Купера в живом формате без наложений.

После выхода альбома Купер планирует отправиться в тур по США вместе с группами Motley Crue и Def Leppard, а также проведет концерты с Робом Зомби.

Ранее, 13 июня, музыкант Пол Маккартни объявил о выпуске новой и последней записи группы The Beatles. Она выйдет до конца года. Для ее создания использовался искусственный интеллект, чтобы восстановить вокал Джона Леннона со старой демозаписи.