В России отметили переизбыток iPhone из-за снижения спроса

В России наблюдается переизбыток смартфонов iPhone по причине снижения спроса и «неконтролируемых поставок», пишет 15 июня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники. Такие данные приводятся за период с апреля по июнь 2023 года.

Собеседник издания отметил, что ранее корпорация Apple контролировала поставки — они осуществлялись соразмерно спросу или меньше его.

Как сказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, предложение смартфонов от Apple на рынке РФ на данный момент превышает спрос примерно в два раза. В частности, речь идет об iPhone 13 и 14. Однако в re:Store указывают на дефицит ряда моделей, к примеру, iPhone 14 Pro Max и 13.

Как стало известно 10 июня, цена на iPhone 12 mini в России упала на рекордные 40%. Теперь смартфон можно приобрести по рекордно низкой стоимости — 42 тыс. рублей. Во время выхода на российский рынок гаджет стоил в районе 70 тыс. рублей.