Цена на iPhone 12 mini снизилась в России на рекордные 40%

Смартфон iPhone 12 mini в России можно купить по рекордно низкой цене в 42 тыс. рублей. Снижение стоимости с момента выхода гаджета в продажу составило 40%, пишет 10 июня Hi-Tech Mail.ru.

Во время выхода на рынок смартфон стоил около 70 тыс. рублей.

iPhone 12 mini оснащен 5,4-дюймовым экраном Super Retina XDR, имеет двойную камеру и чип A14 Bionic. Он поддерживает аксессуары MagSafe и имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

Кроме того, вся линейка iPhone 12 получила защитное стекло Ceramic Shield с нанокерамическими кристаллами.

В марте сообщалось, что iPhone 13 признан самым продаваемым смартфоном 2022 года. На его долю пришлось около 5% всех продаж смартфонов. На втором месте — iPhone 13 Pro Max с долей 2,6%, а на третьей строчке — iPhone 14 Pro Max (1,7%).