Теннисист Медведев проиграл в первом матче сезона на травяном покрытии

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в своем первом матче сезона на травяном покрытии.

15 июня он встречался с французом Адрианом Маннарино во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч закончился со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Маннарино.

Следующим соревнованием, на которое заявлен Медведев, станет травяной турнир в Халле (Германия). На нем россиянин будет посеян под первым номером.

Ранее, 30 мая, Медведев проиграл бразильцу Тиагу Зайбот Вилду, который занимает 172-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Она продлилась 4 часа 15 минут.