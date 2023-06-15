Личка покинет пост главного тренера ФК «Оренбург»

Марцел Личка покинет пост главного тренера футбольного клуба (ФК) «Оренбург» и продолжит работу в московском «Динамо», сообщил 15 июня спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев.

«Думаю, да», — ответил Андреев на вопрос корреспондента «РИА Новости», принял ли Личка решение об уходе.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Оренбург» под руководством Лички занял седьмое место.

В начале июня Шамиль Газизов покинул пост генерального директора футбольного клуба «Уфа». Команда по итогам сезона с 32 очками заняла 16-е место в таблице первой лиги, вылетев во вторую.