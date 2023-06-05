Газизов ушел с поста генерального директора футбольного клуба «Уфа»

Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора футбольного клуба (ФК) «Уфа». Об этом говорится 5 июня в сообщении на сайте команды.

На собрании учредителей ФК отставка была принята.

Отмечается, что для журналистов 6 июня будет проведена пресс-конференция, на которой он ответит на все вопросы.

Как напоминает «Спорт-Экспресс», Газизов занимал должность генерального директора «Уфы» с 2012 по 2020 год. С июля по декабрь 2020 года он работал на аналогичной должности в «Спартаке».

В марте 2021 года специалист вернулся к работе в «Уфу».

Команда с 32 очками заняла 16-е место в таблице первой лиги, вылетев по итогам сезона-2022/23 во вторую лигу.

В конце мая на последней минуте матча в столице Башкортостана «Оренбург» забил победный гол в ворота уфимцев и выиграл 4:3 по сумме двух встреч. В случае ничьей в РПЛ осталась бы «Уфа», которая выиграла бы противостояние за счет выездных голов (первый матч в Оренбурге закончился ничьей 2:2).