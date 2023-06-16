Дерматолог рассказала, какую одежду лучше носить в жару

Выбирая одежду на лето, лучше придерживаться определенных правил, которые помогут легче перенести жару. Об этих правилах «Известиям» 16 июня рассказала врач-дерматолог, врач-косметолог «СМ-Клиника» Екатерина Титушкина.

В первую очередь, она отметила, что центральное место среди дышащих материалов занимают лен и хлопок.

«Это натуральные и экологичные ткани, которые в летний день способны подарить ощущение прохлады. В состав также могут входить и дополнительные компоненты: например, хлопок с добавлением шелка более прохладный, хлопок со льном более легкий и невесомый», — рассказала врач.

При этом, от одежды из плотных материалов Титушкина рекомендовала отказаться, так как они нарушают тепловой баланс тела и препятствующих испарению влаги. Это, в свою очередь, приводит к размножению флоры в местах повышенного потоотделения, что может стать причиной появления неприятного запаха и локального раздражения на коже.

«Выбирая летний гардероб, также следует обратить внимание на крой и цвет. Модели свободного кроя создают воздушное пространство между одеждой и кожей, улучшающее теплообмен и создающее ощущение прохлады. В цветовой гамме следует отдать предпочтение одежде пастельных оттенков светлой части цветового спектра: например, белому, бежевому, серому», — добавила дерматолог.

Врач также обратила внимание, что повышенное потоотделение способно вызвать не только дискомфорт, но и привести к обезвоживанию организма. В таком случае человек может почувствовать слабость и учащение сердцебиения. При более значительных потерях влаги — помрачение сознания.

«Потому важно соблюдать питьевой режим в летние дни. Отдать предпочтение следует негазированной минеральной воде», — подытожила Титушкина.

13 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе жители Москвы впервые почувствуют летнюю жару, максимальные значения температуры поднимутся до +29 градусов. По его словам, ни в один из дней, вплоть до воскресенья, никаких осадков не ожидается.