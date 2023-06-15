Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы, о чем стало известно в четверг, 15 июня.

Как пишет Telegram-канал «112», на место происшествия прибыли спасатели и психологи.

«Они уговаривают его спуститься», — сказано в сообщении.

Мотив мужчины и обстоятельства выясняются.

Аналогичный случай произошел 20 декабря 2019 года. Мужчина залез на опору Крымского моста в Москве с плакатом. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, полиции и ГИБДД. Нарушителя задержали.

При помощи автолестницы спасатели попытались снять мужчину, однако тот отказался, после чего спустился самостоятельно. Он назвался Алексеем Лушечкиным и объяснил свое поведение решением устроить одиночный пикет.