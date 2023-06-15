Объем транспортировки грузов через «Север-Юг» превысит 17 млн т

Объем транспортировки грузов через коридор «Север – Юг» в 2023 году превысит 17 млн т. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев на сессии «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг»: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Показатель составит 17,6 млн т в сравнении с 14,5 млн т в прошлом году.

«Согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель может вырасти до 41 миллиона тонн», — также сообщил Савельев.

Министр также отметил, что автомобильным транспортом в 2023 году планируется перевезти 5,5 млн тонн грузов через МТК «Север – Юг».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что в стране в минувшем году отремонтировано 6,2 тыс. км федеральных и 20 тыс. км региональных дорог. Он также добавил, что база для дорожного строительства в стране создана хорошая.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.