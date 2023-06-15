Путин заявил о восстановлении 6,2 тыс. км федеральных дорог в РФ в 2022 году

В России в минувшем году отремонтировано 6,2 тыс. км федеральных и 20 тыс. км региональных дорог. Об этом 15 июня сообщил президент РФ Владимир Путин, который по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия участков автомобильных дорог в Ростовской области и Краснодарском крае.

«В прошлом году было отремонтировано порядка 6,2 тыс. км федеральных трасс и более 20 тыс. км региональных автодорог, построено и реконструировано 400 км федеральных трасс и 1,2 тыс. км регионального значения. Рассчитываю, что такую же высокую динамику работ мы сохраним и в будущем», — заявил глава государства.

Он также добавил, что база для дорожного строительства в стране создана хорошая.

С одобрения президента были открыты два новых участка федеральной трассы «Дон» — дорога в обход города Аксай в Ростовской области и дальний западный обход города Краснодар.

Ранее, 28 апреля, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что уже в конце года будет открыто движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство направит еще 30 млрд рублей на строительство трассы М-12. Сообщалось, что в дальнейшем эту трассу продлят до Екатеринбурга и Тюмени.

13 декабря 2022 года Путин по видеосвязи открыл новые участки трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Также он поддержал инициативу дать названия трассе М-12 «Восток», а транспортному коридору от Санкт-Петербурга до Владивостока — «Россия».