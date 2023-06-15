Аксенов рассказал о заключенных властями Крыма на ПМЭФ соглашениях
Соглашения на сумму более 200 млрд рублей заключены Крымом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил 15 июня глава республики Сергей Аксенов.
«Республика Крым заключила соглашения <...> на общую сумму 209 млрд рублей <...> Это более чем в два раза превышает объем соглашений, заключенных на ПМЭФ в прошлом году», — написал Аксенов в Telegram-канале.
Он отметил, что среди проектов есть создание туристического кластера в Ленинском районе с объемом инвестиций 110 млрд рублей и строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе с ожидаемой суммой инвестиций 55 млрд рублей.
Также, по словам Аксенова, в Симферополе планируется построить завод по утилизации медицинских отходов за 408 млн рублей, а в Феодосии — предприятие по выпуску полиэтиленовых труб с инвестициями 1,1 млрд рублей.
Ранее в этот же день стало известно, что группа ВТБ инвестирует в строительство парка «Крым Наш Парк» 120 млрд рублей.
ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.