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Аксенов рассказал о заключенных властями Крыма на ПМЭФ соглашениях

Аксенов заявил, что Крымом на ПМЭФ заключены соглашения на сумму более 200 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Соглашения на сумму более 200 млрд рублей заключены Крымом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил 15 июня глава республики Сергей Аксенов.

«Республика Крым заключила соглашения <...> на общую сумму 209 млрд рублей <...> Это более чем в два раза превышает объем соглашений, заключенных на ПМЭФ в прошлом году», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Он отметил, что среди проектов есть создание туристического кластера в Ленинском районе с объемом инвестиций 110 млрд рублей и строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе с ожидаемой суммой инвестиций 55 млрд рублей.

Также, по словам Аксенова, в Симферополе планируется построить завод по утилизации медицинских отходов за 408 млн рублей, а в Феодосии — предприятие по выпуску полиэтиленовых труб с инвестициями 1,1 млрд рублей.

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Ранее в этот же день стало известно, что группа ВТБ инвестирует в строительство парка «Крым Наш Парк» 120 млрд рублей.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

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