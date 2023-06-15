Группа ВТБ инвестирует в строительство парка «Крым Наш Парк» 120 млрд рублей

В ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, и ООО «СКГ „Парк“» подписали меморандум о создании нового масштабного объекта туристической инфраструктуры в Крыму — всесезонного парка «Крым Наш Парк». Об этом сообщили в пресс-службе группы ВТБ.

Финансирование проекта в размере 120 млрд рублей предоставит банк РНКБ. Как сообщили в компании, «Крым Наш парк» площадью около 200 га расположится между Симферополем и Севастополем. В парке будет работать современный интерактивный музейный комплекс, посвященный истории Крымского полуострова, конгресс-холл, экспоцентр, спортивная арена на 35 тыс. мест, а также колесо обозрения высотой 100 метров, которое станет вторым по величине в России. «Крым Наш Парк» предложит гостям отели примерно на 1000 номеров, всесезонный аквапарк, океанариум и парк аттракционов, а также биопарк с концепцией содержания животных в экосистеме, максимально приближенной к естественной. Кроме того, в парке откроется этническая деревня с торговыми рядами, ремесленными лавками, интерактивными модулями народных развлечений и ресторанами с национальной кухней.

«Проект такого уровня и масштаба очень важен для туристической сферы Крыма. Мы являемся частью Группы ВТБ и располагаем всеми необходимыми ресурсами и инструментами для финансирования проектов, которые играют большую роль в развитии экономики региона», прокомментировал вице-президент — директор по корпоративному бизнесу РНКБ Сергей Билецкий.

Первую очередь планируется завершить к концу 2026 г. В первый год после запуска первой очереди планируется принять не менее 1,5 млн посетителей и создать около 5000 рабочих мест.

Другим стратегически важным инфраструктурным проектом ВТБ стало финансирование особой экономической зоны Алабуга в Татарстане, где вчера в прямом эфире был дан старт строительству логистический комплекса имени Дэн Сяопина. Из комплекса в Китай будут отправляться поезда с продуктами нефтехимии, а обратно — составы с комплектующими для промышленных предприятий.