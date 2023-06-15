Реклама
Прямой эфир
Авто
Бывший завод Volkswagen в Калуге заработает до конца года
Армия
ВКС России нанесли удары по местам производства БПЛА на Украине
Спорт
Новым поставщиком формы сборных России по футболу стала компания Jogel
Общество
Путин заявил о восстановлении 6,2 тыс. км федеральных дорог в РФ в 2022 году
Общество
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову
Политика
В Кремле заявили об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Общество
Суд оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Политика
В Совфеде призвали не ждать честного ведения военных действий от Украины
Армия
Лепс и Басков объявили о награде в 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard
Общество
Путин дал старт движению на участке трассы М-4 «Дон» по обходу Аксая и Краснодара
Мир
Захарова заявила об отказе Украины проводить переговоры в угоду Западу
Сюжет:

Группа ВТБ инвестирует в строительство парка «Крым Наш Парк» 120 млрд рублей

0
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, и ООО «СКГ „Парк“» подписали меморандум о создании нового масштабного объекта туристической инфраструктуры в Крыму — всесезонного парка «Крым Наш Парк». Об этом сообщили в пресс-службе группы ВТБ.

Финансирование проекта в размере 120 млрд рублей предоставит банк РНКБ. Как сообщили в компании, «Крым Наш парк» площадью около 200 га расположится между Симферополем и Севастополем. В парке будет работать современный интерактивный музейный комплекс, посвященный истории Крымского полуострова, конгресс-холл, экспоцентр, спортивная арена на 35 тыс. мест, а также колесо обозрения высотой 100 метров, которое станет вторым по величине в России. «Крым Наш Парк» предложит гостям отели примерно на 1000 номеров, всесезонный аквапарк, океанариум и парк аттракционов, а также биопарк с концепцией содержания животных в экосистеме, максимально приближенной к естественной. Кроме того, в парке откроется этническая деревня с торговыми рядами, ремесленными лавками, интерактивными модулями народных развлечений и ресторанами с национальной кухней.

«Проект такого уровня и масштаба очень важен для туристической сферы Крыма. Мы являемся частью Группы ВТБ и располагаем всеми необходимыми ресурсами и инструментами для финансирования проектов, которые играют большую роль в развитии экономики региона», прокомментировал вице-президент — директор по корпоративному бизнесу РНКБ Сергей Билецкий.

Первую очередь планируется завершить к концу 2026 г. В первый год после запуска первой очереди планируется принять не менее 1,5 млн посетителей и создать около 5000 рабочих мест.

Другим стратегически важным инфраструктурным проектом ВТБ стало финансирование особой экономической зоны Алабуга в Татарстане, где вчера в прямом эфире был дан старт строительству логистический комплекса имени Дэн Сяопина. Из комплекса в Китай будут отправляться поезда с продуктами нефтехимии, а обратно — составы с комплектующими для промышленных предприятий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023