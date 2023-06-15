Эксперт заявил о невозможности восстания искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) не может составить конкуренцию человеческому мозгу, а все опасения по поводу того, что он может выйти из-под контроля и восстать против человечества, связаны с путаницей понятий, заявил 15 июня в разговоре с «Известиями» член жюри премии «Искусный интеллект 2023», управляющий директор ассоциации «НП РТС» Максим Волков.

«Казалось бы, на сегодняшний день роботы могут рисовать картины, сочинять музыку, писать тексты, но в действительности они не способны к творчеству — самостоятельному созданию новых смыслов. Они могут лишь составлять комбинации из того, что ранее создал человек, будучи скорее воришками чужих идей, чем созидателями. Ни одна машина никогда не напишет произведение, которое тронет читателей и перевернет чье-то сознание, потому что не имеет собственного жизненного опыта. Это как попросить слепого описать закат, который он никогда не видел, но много о нем слышал. Такой рассказ будет заученным повторением чьих-то идей», — заявил Волков.

При этом он указал, что, обладая огромным массивом энциклопедических знаний, программа легко справится с рекламным текстом по заданным алгоритмам. Однако искусством, тем более конкурентоспособным, это не назовешь.

«Что касается стремления к безграничной власти, то это также невозможно. У машины нет амбиций и собственных желаний, она может выполнять только заданную функцию. К 2019 году было предусмотрено три режима работы «умных машин»: автоматический, полуавтоматический и автономный. Автономный робот, он же искусственный интеллект, выполняет задачу без внешнего воздействия человека, но это не означает свободу действий — они всегда заранее запрограммированы», — добавил эксперт.

Также он обратил внимание, что искусственный интеллект управляется оператором во избежание ошибок и не является полностью бесконтрольным. Его видимая самостоятельность действий представляет собой лишь имитацию принятия решений на основе ожидаемых вариантов и при необходимости выключается.

Кроме того, по его словам, искусственный интеллект способен к обучению, но всё же однобок. Так, программа AlphaZero от Google, которая потрясла шахматное сообщество, не сможет также играть в другую игру.

«Таким образом, мы можем сделать вывод, что все опасения, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля, — это не более чем выдумки фантастов. Роботам ошибочно приписывают человеческие качества, хотя они являются лишь бездушными орудиями в наших руках», — констатировал член жюри премии «Искусный интеллект 2023».

28 марта на сайте организации Future of Life опубликовали открытое письмо, в котором сказано, что создателям ИИ необходимо приостановить тренировки мощных систем хотя бы на полгода. Под ним подписались глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более 1 тыс. экспертов в области разработок ИИ. Авторы напомнили, что масштабные исследования показали, что системы с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять серьезные риски для человечества.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя 29 марта указанное письмо, отметил, что технологии развития ИИ будут нуждаться в регулировке по мере их распространения в экономике и в жизни людей, при этом работа над развитием ИИ не должна останавливаться.

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить на предстоящие 10 лет массовое внедрение ИИ во все сферы, в том числе на вредных производствах.