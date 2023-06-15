Реклама
Прямой эфир
Авто
Бывший завод Volkswagen в Калуге заработает до конца года
Армия
ВКС России нанесли удары по местам производства БПЛА на Украине
Спорт
Новым поставщиком формы сборных России по футболу стала компания Jogel
Общество
Путин заявил о восстановлении 6,2 тыс. км федеральных дорог в РФ в 2022 году
Общество
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову
Политика
В Кремле заявили об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Общество
Суд оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Политика
В Совфеде призвали не ждать честного ведения военных действий от Украины
Армия
Лепс и Басков объявили о награде в 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard
Общество
Путин дал старт движению на участке трассы М-4 «Дон» по обходу Аксая и Краснодара
Мир
Захарова заявила об отказе Украины проводить переговоры в угоду Западу
Сюжет:

Эксперты спрогнозировали рост доли российского вина в мировом производстве

РСХБ: доля РФ в мировом производстве вина демонстрирует рост и к 2030 году превысит 3%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля российского вина в мировом производстве демонстрирует уверенный рост и к 2030 году превысит 3%, заявил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов на площадке «ВиноГрад» в рамках ПМЭФ-2023, сообщила «Известиям» 15 июня пресс-служба кредитной организации.

Эксперт назвал среди основных факторов, определяющих эту тенденцию, климат, который ограничит возможности наращивания темпов для поставщиков из традиционных терруаров, а также конечность ресурсов классических винных регионов и естественную динамику цен.

«Всё это по сути очищает путь российскому производителю, который уже окреп и готов захватывать новые рынки. Безусловно, поначалу ими станут ближайшие дружественные соседи — Белоруссия, Казахстан и Китай, однако перспективы по наращиванию поставок в другие страны также велики. В этом году среднегодовой экспорт вина из России превысит $9,3 млн, на будущее тренд, очевидно, нарастающий», — подчеркнул Дальнов.

Кроме того, динамика производства вина в РФ по объему в 2023 году превысит уровень в 50 млн декалитров.

Как объяснил эксперт, на игристых винах специализируется Республика Северная Осетия-Алания, Дагестан, Крым, тогда как тихие создаются преимущественно в Крыму, Ставропольском крае, Ленинградской области, Адыгее.

Также, согласно прогнозу экспертов РСХБ относительно потребления российского вина, с 2022 года по 2023 год показатель вырастет на 0,5 л на человека в год, а к 2030 году российские вина будут потреблять уже около 4,5 л вина в год.

«В России можно производить хорошее вино и даже неплохой виски»
Глава Роскачества Максим Протасов — о правильных пельменях, самой вкусной коле и виски российского производства

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что в Крыму решили увеличить площадь виноградников для производства вина. Как рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц, появятся сотни новых гектаров с лозой.

До этого, 7 марта, в пресс-службе Минфина рассказали, что в стране для отечественного вина будут введены федеральные специальные марки с эмблемой «Вино России». Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в РФ, и соответствует всем стандартам качества виноделия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023