Эксперты спрогнозировали рост доли российского вина в мировом производстве

Доля российского вина в мировом производстве демонстрирует уверенный рост и к 2030 году превысит 3%, заявил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов на площадке «ВиноГрад» в рамках ПМЭФ-2023, сообщила «Известиям» 15 июня пресс-служба кредитной организации.

Эксперт назвал среди основных факторов, определяющих эту тенденцию, климат, который ограничит возможности наращивания темпов для поставщиков из традиционных терруаров, а также конечность ресурсов классических винных регионов и естественную динамику цен.

«Всё это по сути очищает путь российскому производителю, который уже окреп и готов захватывать новые рынки. Безусловно, поначалу ими станут ближайшие дружественные соседи — Белоруссия, Казахстан и Китай, однако перспективы по наращиванию поставок в другие страны также велики. В этом году среднегодовой экспорт вина из России превысит $9,3 млн, на будущее тренд, очевидно, нарастающий», — подчеркнул Дальнов.

Кроме того, динамика производства вина в РФ по объему в 2023 году превысит уровень в 50 млн декалитров.

Как объяснил эксперт, на игристых винах специализируется Республика Северная Осетия-Алания, Дагестан, Крым, тогда как тихие создаются преимущественно в Крыму, Ставропольском крае, Ленинградской области, Адыгее.

Также, согласно прогнозу экспертов РСХБ относительно потребления российского вина, с 2022 года по 2023 год показатель вырастет на 0,5 л на человека в год, а к 2030 году российские вина будут потреблять уже около 4,5 л вина в год.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что в Крыму решили увеличить площадь виноградников для производства вина. Как рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц, появятся сотни новых гектаров с лозой.

До этого, 7 марта, в пресс-службе Минфина рассказали, что в стране для отечественного вина будут введены федеральные специальные марки с эмблемой «Вино России». Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в РФ, и соответствует всем стандартам качества виноделия.