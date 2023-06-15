Тимати и JONY анонсировали выход совместного трека на ПМЭФ

Музыканты Тимати и JONY анонсировали выход совместного трека во время выступления на стенде VK на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) 15 июня.

«Конечно, знаменательно, что всё это произошло на VK-стенде в рамках ПМЭФ. <...> Отличная платформа для того, чтобы этим синглом ознаменовать мой выход на пенсию», — сказал Тимати.

При этом сам JONY признался, что давно планировал выпустить совместную песню с артистом.

«Очень давно хотел сделать песню с дорогим братом Тимати. <...> Ждите трек. Надеюсь, вам понравится», — отметил певец.

Кроме того, на площадке VK на ПМЭФ разместили специальный стенд — портал в другие города страны. С помощью него гости форума могут пообщаться с жителями Москвы, Иркутска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Челябинска и других городов.

Портал также дает возможность посетителям записать свой клип с одной из звезд, которые примут участие в форуме.

ПМЭФ проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.