Реклама
Прямой эфир
Авто
Бывший завод Volkswagen в Калуге заработает до конца года
Армия
ВКС России нанесли удары по местам производства БПЛА на Украине
Спорт
Новым поставщиком формы сборных России по футболу стала компания Jogel
Общество
Путин заявил о восстановлении 6,2 тыс. км федеральных дорог в РФ в 2022 году
Общество
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову
Политика
В Кремле заявили об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Общество
Суд оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Политика
В Совфеде призвали не ждать честного ведения военных действий от Украины
Армия
Лепс и Басков объявили о награде в 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard
Общество
Путин дал старт движению на участке трассы М-4 «Дон» по обходу Аксая и Краснодара
Мир
Захарова заявила об отказе Украины проводить переговоры в угоду Западу
Сюжет:

Тимати и JONY анонсировали выход совместного трека на ПМЭФ

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыканты Тимати и JONY анонсировали выход совместного трека во время выступления на стенде VK на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) 15 июня.

«Конечно, знаменательно, что всё это произошло на VK-стенде в рамках ПМЭФ. <...> Отличная платформа для того, чтобы этим синглом ознаменовать мой выход на пенсию», — сказал Тимати.

При этом сам JONY признался, что давно планировал выпустить совместную песню с артистом.

«Очень давно хотел сделать песню с дорогим братом Тимати. <...> Ждите трек. Надеюсь, вам понравится», — отметил певец.

Суверенным курсом: главное о ПМЭФ-2023
Мероприятия пройдут в петербургском «Экспофоруме» 14-17 июня

Кроме того, на площадке VK на ПМЭФ разместили специальный стенд — портал в другие города страны. С помощью него гости форума могут пообщаться с жителями Москвы, Иркутска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Челябинска и других городов.

Портал также дает возможность посетителям записать свой клип с одной из звезд, которые примут участие в форуме.

ПМЭФ проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023