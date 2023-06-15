Новым поставщиком формы сборных России по футболу стала компания Jogel. Российский футбольный союз (РФС) в четверг, 15 июня, подписал соглашение о техническом партнерстве с немецко-российской компанией в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

Контракт будет действовать до 2026 года.

«Рыночная стоимость требуемой экипировки всех команд РФС составляет 300 млн рублей в год. Учитывая, что это первый контракт, сравнивать его с контрактами с прежними техническими спонсорами не стоит. <…> Мы полностью удовлетворены соглашением и с радостью его подписываем», — высказался генсек РФС Максим Митрофанов.

Партнер Российского футбольного союза обеспечит экипировкой 27 национальных команд РФ в разных возрастных категориях. Новая форма российских сборных понравится болельщикам, выразил уверенность глава Jogel Артур Мовсесьян.

«Первую форму для сборной России поставим в начале 2024 года. У нас есть идеи по дизайну, вместе с РФС над ними работаем», — приводит его слова «Газета.Ru».

22 мая Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о продлении разрешения на приостановку контрактов иностранных футболистов и тренеров с российскими и украинскими клубами. Так, до 30 июня 2024 года легионеры и тренеры, которые покинули территорию Украины или РФ и не собираются возвращаться, вправе в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с клубами, входящими в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) или РФС.