Глава АСВ рассказал о получении контроля над компанией экс-банкира Пугачева

Агентству по страхованию вкладов (АСВ) удалось получить контроль над одной из компаний владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Об этом 15 июня рассказал генеральный директор АСВ Андрей Мельников «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Возврат имущества беглых банкиров из-за границы — это процесс, который больше напоминает марафон. Этот процесс мы только недавно начали, и по результатам мы пока на первых километрах этой дистанции. Тем не менее по делу Пугачева, которое часто освещается в СМИ, мы получили контроль над одной из его компаний, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах. За ней скрывается один из его объектов в Подмосковье стоимостью примерно 150 млн рублей», — рассказал Мельников.

По его словам, АСВ ведет процессы в юрисдикциях разных стран, таких как Венгрия, Швейцария, Германия. В Великобритании агентство занимается судебным процессом против бывшего главы Внешпромбанка Георгия Беджамова.

«Мы перенесли процедуру его персонального банкротства в Лондон. Он оспаривает эту процедуру, у нас судебные заседания назначены на осень. Это длительный, даже, можно сказать, вязкий процесс. Но тем не менее, несмотря на санкции, мы продолжаем все наши процедуры», — отметил глава АСВ.

В числе других процессов, которые ведет АСВ, Мельников отметил дело Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и банка «Российский кредит» Андрея Мотылева. Также агентство в ближайшее время запустит новые процессы в Израиле.

В июне 2021 года Мельников рассказал, что общий объем требований АСВ к лицам, контролировавшим деятельность проблемных финансовых организаций, составлял 2,3 трлн рублей. На тот момент имелись положительные решения судов на сумму 1 трлн рублей. Объем претензий кк Беджамову и его сестре Ларисе Маркус составил 218 млрд рублей, к Мотылеву — 120 млрд рублей, к Пугачеву — 80 млрд рублей, к Леонтьеву — 59 млрд рублей.