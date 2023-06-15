Реклама
Прямой эфир
Общество
Орешкин сообщил о возвращении в РФ уже половины из уехавших осенью жителей
Экономика
Банк «РОССИЯ» в рамках ПМЭФ заключил соглашение с Росагролизингом
Наука и техника
Авиакомпания «Якутия» может получить самолеты Ту-214
Общество
Путин заявил о восстановлении 6,2 тыс. км федеральных дорог в РФ в 2022 году
Общество
МВД объявило в розыск бывшего мундепа Брюханову
Политика
В Кремле заявили об отсутствии позитивных перспектив по зерновой сделке
Мир
Москва выразила демарш Канаде из-за намерения конфисковать Ан-124
Общество
Суд оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Политика
Песков назвал проверку «Ельцин Центра» обычной работой Минюста
Армия
Лепс и Басков объявили о награде в 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard
Общество
Путин дал старт движению на участке трассы М-4 «Дон» по обходу Аксая и Краснодара
Мир
Захарова заявила об отказе Украины проводить переговоры в угоду Западу
Сюжет:

В VK заявили о возвращении тренда на использование отечественных платформ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренд на использование российских стриминговых платформ и сервисов возвращается. Об этом в четверг, 15 июня, заявил старший вице-президент VK по медиастратегии и развитию сервисов Степан Ковальчук в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России».

«В России есть специфика отечественной платформы, ощущение на земле ее. Этот тренд какое-то время пытался сломать Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), но сейчас все идет к тому, что мы возвращаемся к этому. Это не вызывает отторжения у людей, это привычный паттерн для граждан нашей страны», — заявил он.

Ковальчук отметил, что несмотря на уход западных сервисов российские стриминовые музыкальные платформы занимают порядка 80-85% рынка.

«Spotify в России не работал, у него была очень маленькая доля, у Apple Music очень низкая доля проникновения. В этом смысле российские стриминговые платформы — «VK Музыка», «Яндекс.Музыка» — делят почти 80% рынка», — сообщил он.

Он также заметил, что в сервисе «VK Музыка» порядка 80-85% прослушиваний приходятся именно на российскую музыку, хотя ядро аудитории сервиса составляет молодежь.

«Поэтому, когда все говорят: «Вот сейчас уйдут иностранные правообладатели, вы все умрете». Это не так, потому что 85% аудитории слушают российское, поэтому эта среда развивается», — подчеркнул Ковальчук.

В суверенитетном порядке: на ПМЭФ оценили экономику новой реальности
Разворот России на Восток и Юг, гости из стран СНГ, Индии, ОАЭ и «Девочка с персиками» в новом прочтении — главное на форуме за день

По словам старшего вице-президента VK, тренд на преобладание российских сервисов также есть среди поисковиков и соцсетей. Так, «Яндекс» всегда обходил Google, а «Вконтакте» — Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По мнению Ковальчука, со временем отечественные видеоплатформы также будут доминировать над западными на российском рынке. Для решения этого вопроса необходимо время и соответствие уровню, который есть у аудитории.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023