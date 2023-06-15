В VK заявили о возвращении тренда на использование отечественных платформ

Тренд на использование российских стриминговых платформ и сервисов возвращается. Об этом в четверг, 15 июня, заявил старший вице-президент VK по медиастратегии и развитию сервисов Степан Ковальчук в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России».

«В России есть специфика отечественной платформы, ощущение на земле ее. Этот тренд какое-то время пытался сломать Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), но сейчас все идет к тому, что мы возвращаемся к этому. Это не вызывает отторжения у людей, это привычный паттерн для граждан нашей страны», — заявил он.

Ковальчук отметил, что несмотря на уход западных сервисов российские стриминовые музыкальные платформы занимают порядка 80-85% рынка.

«Spotify в России не работал, у него была очень маленькая доля, у Apple Music очень низкая доля проникновения. В этом смысле российские стриминговые платформы — «VK Музыка», «Яндекс.Музыка» — делят почти 80% рынка», — сообщил он.

Он также заметил, что в сервисе «VK Музыка» порядка 80-85% прослушиваний приходятся именно на российскую музыку, хотя ядро аудитории сервиса составляет молодежь.

«Поэтому, когда все говорят: «Вот сейчас уйдут иностранные правообладатели, вы все умрете». Это не так, потому что 85% аудитории слушают российское, поэтому эта среда развивается», — подчеркнул Ковальчук.

По словам старшего вице-президента VK, тренд на преобладание российских сервисов также есть среди поисковиков и соцсетей. Так, «Яндекс» всегда обходил Google, а «Вконтакте» — Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По мнению Ковальчука, со временем отечественные видеоплатформы также будут доминировать над западными на российском рынке. Для решения этого вопроса необходимо время и соответствие уровню, который есть у аудитории.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.