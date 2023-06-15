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Суд оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Тверской суд Москвы оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил из зала суда корреспондент «Известий».

Дело в отношении музыканта поступило в суд 18 мая. Был составлен протокол по статье о дискредитации ВС России.

Согласно материалам дела, на YouTube-канале «Девятый канал» Гребенщиков в интервью допустил высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России, проводящих специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса.

При этом представитель Гребенщикова отметила, что музыкант высказал свое частное мнение, сам ничего не выкладывал и предпринимает попытки удалить данный материал.

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Ранее, в январе, в Госдуме призвали проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму. В частности, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что в словах артиста просматриваются признаки дискредитации Вооруженных сил России, возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. По его мнению, такие высказывания не должны оставаться без внимания, которое «требуют в обществе».

Хамзаев указал на прошлогоднее интервью Гребенщикова, в котором тот сообщил, что участвовал в концерте у Бранденбургских ворот в Германии, который собрал €12 млн. Эти средства были отправлены на Украину. Кроме того, певец резко высказался о России.

В настоящий момент Гребенщиков живет и выступает за границей, куда уехал после начала в феврале 2022 года спецоперации РФ по защите населения Донбасса.

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