Как получить пенсию за умершего родственника в 2023 году — что нужно знать

Россияне, потерявшие родственника, могут получить не только наследство, но и некоторые пенсионные выплаты покойного. О том, какая часть пенсионных накоплений достанется членам семьи умершего и кто может на нее рассчитывать, читайте в материале «Известий».

Получат ли родственники пенсию умершего в 2023 году

Родственники умершего человека имеют право на некоторые выплаты, связанные с его пенсией. Они могут получить пенсию, начисленную покойному в последний месяц жизни, но не полученную в связи со смертью. Члены семьи также могут рассчитывать на часть пенсионных накоплений покойного.

Родственниками при этом считаются супруги умершего, дети, в том числе приемные, родители, братья и сестры, а также бабушки и дедушки. Они должны жить вместе с покойным на момент его смерти. При обращении за пенсионными выплатами умершего этот факт придется подтвердить документально, например данными о прописке или справками из жилищных органов.

Как получить пенсию умершего родственника за последний месяц в 2023 году

Российские пенсионеры получают пенсии в разные дни месяца, чтобы не перегружать банковские и почтовые отделения. Иногда человек умирает до того, как на его счет приходят деньги и не успевает ими воспользоваться. В таком случае право на причитающиеся ему средства остается за его родственникам.

Чтобы получить последнюю пенсию умершего члена семьи, необходимо прийти в отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по месту жительства покойного. С собой нужно иметь пакет документов, состоящий из:

паспорта заявителя;

свидетельства о смерти родственника;

документа, подтверждающего родство (свидетельство о рождении, усыновлении или заключении брака);

документа, подтверждающего совместное проживание.

Подать документы в ПФР необходимо не позднее чем через полгода после смерти родственника. По истечении этого срока начисленные средства покойного будут наследоваться на общих основаниях.

Как получить пенсионные накопления умершего в 2023 году

Родственники умершего могут также претендовать на часть его пенсионных накоплений. Они имеют на это право в трех случаях:

если человек скончался до выхода на пенсию;

если родственник умер после назначения срочной пенсионной выплаты (ежемесячный платеж из пенсионных накоплений в течение отрезка времени, установленного застрахованным лицом);

если смерть наступила после того, как была назначена единовременная выплата из пенсионных накоплений, но до ее получения.

Речь идет о накопительной части пенсии, которая формируется из страховых взносов работодателя в ПФР и пенсионных инвестиций человека. Для ее формирования можно использовать материнский капитал или ежемесячно вносить небольшие суммы в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Право на накопления имеют ближайшие родственники, но в определенном порядке. В первую очередь это дети, супруг и родители покойного. После них — братья, сестры, внуки, а также дедушка и бабушка.

Родственники второй очереди не смогут рассчитывать на выплату, пока ее не получат члены семьи из первой. При этом заявить о своем праве на эти средства могут сразу несколько человек, они получат равные доли.

Однако при жизни человек может самостоятельно распорядиться своими накоплениями и составить заявление, в котором указано, кто и в какой доле получит пенсионные накопления после его кончины. Допускается, что получателем по этому документу станет третье лицо, не являющееся родственником, например друг. При наличии заявления в первую очередь будут рассматриваться люди, указанные в нем.

Тем не менее, если в формировании накопительной пенсии покойного использовался материнский капитал, получить выплату сможет только его супруг, несовершеннолетние дети или дети до 23, обучающиеся очно.

Для получения пенсионных накоплений усопшего родственника нужны те же документы, что и в случае с последней пенсией покойного, обращаться также следует в местное отделение ПФР. Срок подачи заявления составляет полгода со дня смерти. Если за это время документы не будут поданы, средства станут собственностью Пенсионного фонда.

В случае если по какой-то причине родственник умершего не подал заявление на получение его пенсионных накоплений за полгода, он может попытаться восстановить срок обращения через суд. Однако для этого потребуется веская причина.

Стоит иметь в виду, что накопительная пенсия есть далеко не у всех. Вероятнее всего, ее не будет у людей, рожденных до 1967 года, а также у тех, кто не получал официальный доход с 2000 по 2013 год. Кроме того, с 2014 по 2025 год пополнение пенсионных накоплений приостановлено, а все средства уходят на финансирование страховой пенсии (по старости, инвалидности и т.д.).

Как получить пенсию умершего военного пенсионера в 2023 году

Для родственников умершего военного пенсионера получение не выплаченной ему пенсии имеет ряд особенностей. Выплата полагается, только если члены семьи похоронили покойного сами, не прибегая к государственной помощи. Для этого ответственный за погребение должен не позднее шести месяцев со дня смерти военного пенсионера обратиться в территориальный отдел ПФР при военкомате, в котором покойный состоял на учете. Если пенсионер работал, то заявление о выплате следует подавать работодателю.

Кроме того, после смерти военного пенсионера его дети до 18 лет, супруг или родители предпенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) могут получить единовременную выплату в размере одной месячной пенсии покойного.

Как получить пенсию умершего супруга в 2023 году

В случае смерти супруга, чья пенсия была больше, вдова или вдовец имеют право получать его пенсию вместо своей. Переход возможен, если муж или жена покойного являются пенсионерами или признаны недееспособными по инвалидности. При этом они не должны работать.

Однако у такого перехода есть нюансы, о которых следует помнить. Получение пенсии супруга считается выплатами по потере кормильца, которые рассчитываются иначе, чем пенсия по старости. Фиксированная часть этого вида выплат на 50% меньше, то есть овдовевший супруг будет получать меньше денег, чем покойный.

Кроме того, при переходе на пенсию умершего мужа или жены не полагаются специальные доплаты (увеличение фиксированной выплаты), например, за северный стаж или достижение 80-летнего возраста.

В связи с этим переход на пенсию покойного супруга не всегда выгоден, так как с учетом всех вычетов итоговая сумма может оказаться меньше пенсии по старости, которую получали вдова или вдовец. Однако гражданин всегда может изменить свое решение, обратившись в ПФР.

Для того чтобы перейти на пенсию супруга, нужно обратиться в Пенсионный фонд в течение полугода после его смерти и предоставить ряд документов.

паспорт заявителя;

пенсионное удостоверение;

свидетельство о смерти;

свидетельство о заключении брака;

ИНН;

СНИЛС;

трудовую книжку умершего супруга.

Иногда в ведомстве могут дополнительно запросить военный билет, свидетельство о рождении детей и другие документы.