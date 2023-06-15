Глава Ленобласти рассказал о развитии бизнеса в регионе после ухода западных компаний

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о развитии бизнеса в регионе после ухода с российского рынка западных компаний. Подробностями решения проблем, связанных с этим, он поделился в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг, 15 июня.

В первую очередь, губернатор указал на ситуацию с Тихвинским вагоностроительным заводом, который столкнулся с проблемой поставки подшипников, производимых только в США. Он отметил, что вопросы, связанные с поставками, до сих пор решаются, однако, по его словам, производство на заводе продолжается и даже растет.

«Мы и сегодня их (вопросы. — Ред.) продолжаем решать. Но самое главное — от этого есть эффект. Тихвинский вагоностроительный завод — проблема подшипника, который производился только на одном предприятии в США. <…> Но сегодня завод работает и не просто работает. На 25% выросли заказы. Объем перевозок по стране растет», — сказал Дрозденко. По его словам, в настоящее время вагоностроительный завод стал одним из драйверов роста машиностроения в Ленинградской области.

Говоря об уходе с рынка шведской компании IKEA, губернатор отметил, что на данный момент на ее место уже пришли другие компании, и выразил уверенность в том, что производственные объемы будут в скором времени полностью восстановлены.

«Пришли партнеры, мы с партнерами уже выходим на прямые контакты. Я думаю, что все объемы производства будут восстановлены», — сказал Дрозденко.

Он также рассказал о ситуации, связанной с уходом крупного производителя шин Nokian Tyres.

«Понятно, что здесь нам помогла компания «Татнефть», которая вошла в партнеры. И в конце концов приобрела завод по производству шин», — отметил глава Ленобласти.

Он добавил, что самыми сложными оказались вопросы, связанные с самим производством шин.

«Самые сложные были вопросы по тем технологиям, которые должны остаться по названию шины, которое должно быть по комплектующим шины, по матрицам, которые идут на изготовление шины. То есть таких подводных камней было очень много», — заявил Дрозденко.

При этом глава региона подчеркнул, что в настоящий момент почти все проблемы благополучно решены.

«Я хочу сказать так: вот из 100% проблем, которые у нас возникли с крупными компаниями, с участием иностранного капитала, 80% проблем мы решили. По 20% нам предстоит еще непростая работа в этом году, но опыт показывает, что работать можно. Оптимизма у Ленинградской области не занимать», — заключил Дрозденко.

Днем ранее, также в рамках ПМЭФ, представитель компании Omzen Global LLP Рамник Кохли рассказал «Известиям» о том, какие перспективы открылись для бизнеса Индии после ухода с российского рынка западных компаний. По его словам, в первую очередь это касается электроники, бытовой техники, ноутбуков и IT-продукции. Кохли отметил, что нынешняя ситуация позволяет малому и среднему бизнесу поставлять различные индийские товары и российскому малому и среднему бизнесу более тесно работать с Индией.

В конце мая президент РФ Владимир Путин на встрече с членами организации «Деловая Россия» указал на активное освоение российским бизнесом освободившихся ниш, которые освободились после ухода некоторых западных брендов. При этом он подчеркнул, что большинство отечественных бизнесменов делом показали, что их интересы связаны с Россией.

Ранее, в марте, Путин также указывал на то, что введение Западом антироссийских санкций дало мощный толчок для укрепления российского суверенитета. Российский лидер также добавил, что все сложности, которые пытаются извне создавать на пути РФ в различных сферах, включая финансовую, в целом удалось преодолеть.

С февраля 2022 года ряд иностранных компаний заявил о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса.