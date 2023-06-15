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NYT указала на зависимость атомной энергетики США от российского урана

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Фото: Global Look Press/Jim West
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Американская атомная энергетика продолжает зависеть от российского урана, и США пока не могут отказаться от его поставок из России. Об этом газета The New York Times написала в среду, 15 июня.

«Потребуется более 10 лет, чтобы произвести объемы, способные конкурировать с «Росатомом», — говорится в тексте.

По информации издания, американские компании ежегодно платят около $1 млрд за ядерное топливо из России, несмотря на стремление Вашингтона завершить экономические связи с Москвой.

При этом в публикации выражена уверенность, что зависимость Соединенных Штатов от ядерной энергетики будет только возрастать, передает RT.

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8 июня в Белом доме была согласована Атлантическая декларация британским премьер-министром Риши Сунаком и президентом США Джо Байденом. В заявлении было указано, что, «чтобы не допускать Россию на глобальный рынок атомной энергетики, Великобритания и США запустят новую программу сотрудничества по гражданской ядерной энергетике», передает НСН.

9 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия доказала лидирующие позиции на рынке атомной энергетики. Российская атомная отрасль готова дальше сотрудничать и доказывать свои преимущества, добавил он. По его словам, становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило в условиях жесточайшей конкуренции, подчеркнув, что иногда России приходилось сталкиваться с недобросовестной конкуренцией.

Позднее, 11 июня, Песков заявил, комментируя заявление США и Великобритании о создании альянса против «Росатома», что линия на сдерживание России является абсолютной константой для внешней политики Вашингтона и Лондона.

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