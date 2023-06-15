В мае — начале июня этого года в РФ существенно снизились цены на телевизоры по сравнению с предыдущими месяцами, рассказал «Известиям» источник, близкий к одному из импортеров. В некоторых случаях они уменьшились чуть ли не в разы. Например, 55-65-дюймовые устройства, которые ранее продавали за 45-60 тыс. рублей, подешевели вдвое, утверждает он.

Минпромторг отмечает уменьшение стоимости телевизоров, в первую очередь, моделей с диагональю 55-65 дюймов, сообщили «Известиям» в ведомстве. В ведомстве это связывают в том числе с заменой Samsung, LG и других на отечественные и китайские бренды.

Дешевеют не только дорогие телевизоры с большими экранами — в мае на Ozon уменьшение стоимости моделей низкого ценового сегмента в среднем составило до 20%, отметил представитель маркетплейса.

Летом как правило снижается спрос на такие устройства, поэтому многие стремятся расчистить склады, а полученные средства направить на сезонную продукцию, объяснил представитель «F+ tech Марвел». Телевизоры — это габаритный и низкомаржинальный товар, поэтому сейчас существенные скидки предлагают как крупные ритейлеры, так и небольшие игроки рынка, утверждает он.

В 2022 году из-за ухода крупных международных брендов телевизоры в низкий сезон раскупали безо всяких скидок, напомнил сотрудник одного из импортеров электроники. В 2023-м на сезонность наложилось перезатоваривание рынка: этому способствовала активной развитие отечественных и китайских брендов, а также налаживание параллельного импорта, отметил собеседник «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Примерный показ: цены на телевизоры в России снизились на 20-50%