Реклама
Прямой эфир
Мир
Рябков сообщил о желании почти 20 стран присоединиться к БРИКС
Мир
Майк Пенс назвал преждевременными разговоры о помиловании Трампа
Спорт
Матыцин принял участие в забеге на открытии спортивной программы ПМЭФ
Общество
Для участников СВО предложили ввести реабилитационный сертификат
Мир
Посол Шри-Ланки заявила о переговорах с РФ насчет кредитной линии на топливо
Общество
В Хабаровском крае тигрицу выпустили в дикую природу после реабилитации
Мир
В США допустили возможность заставить Зеленского принять утрату территорий
Общество
Олимпийские чемпионы Загитова и Далалоян провели зарядку на ПМЭФ
Мир
Экс-советник Пентагона заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ
Политика
Глава МИД Венгрии сообщил о посещении ПМЭФ для обсуждения вопроса энергетики
Общество
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Происшествия
Глава Крыма сообщил об обезвреженных за ночь беспилотниках над полуостровом

Для участников СВО предложили ввести реабилитационный сертификат

0
Фото: ТАСС/Иван Ноябрев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме предложили создать реабилитационный сертификат для получивших ранение участников СВО. Письмо с такой инициативой глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова планируют направить председателю правительства Михаилу Мишустину (документ есть у «Известий»).

Коммунальные — службе: участникам СВО отменят пени за неуплату ЖКУ
Как и когда заработает новая мера поддержки

Такой сертификат должен гарантировать внеочередное оказание медпомощи в государственных и частных клиниках по полису ОМС, сообщил Сергей Миронов. А также — предоставление единовременной материальной помощи, права на бесплатное санаторно-курортное лечение, посещение спортивно-оздоровительных и культурных учреждений.

Кроме того, по сертификату предлагается компенсировать расходы на психологическую помощь, профессиональное обучение военнослужащих и членов их семей и оказывать содействие в трудоустройстве, отметил глава справороссов. Оформлять такой документ предлагается через сервис «Госуслуги», указано в письме.

Инициативу поддержал первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов. По его словам, затраты на реабилитацию участников СВО по сертификату можно покрывать, например, из фонда «Защитники Отечества». При этом важно, чтобы граждане могли сами выбрать клинику, в которую они хотят обратиться.

Система может действовать следующим образом: участникам СВО выдаются сертификаты, которые позволят бесплатно получать услуги в лечебном учреждении, а компании уже смогут возмещать расходы из средств федерального бюджета, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Льготная справка: для участников СВО хотят ввести реабилитационный сертификат

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023