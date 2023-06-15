Для участников СВО предложили ввести реабилитационный сертификат

В Госдуме предложили создать реабилитационный сертификат для получивших ранение участников СВО. Письмо с такой инициативой глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова планируют направить председателю правительства Михаилу Мишустину (документ есть у «Известий»).

Такой сертификат должен гарантировать внеочередное оказание медпомощи в государственных и частных клиниках по полису ОМС, сообщил Сергей Миронов. А также — предоставление единовременной материальной помощи, права на бесплатное санаторно-курортное лечение, посещение спортивно-оздоровительных и культурных учреждений.

Кроме того, по сертификату предлагается компенсировать расходы на психологическую помощь, профессиональное обучение военнослужащих и членов их семей и оказывать содействие в трудоустройстве, отметил глава справороссов. Оформлять такой документ предлагается через сервис «Госуслуги», указано в письме.

Инициативу поддержал первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов. По его словам, затраты на реабилитацию участников СВО по сертификату можно покрывать, например, из фонда «Защитники Отечества». При этом важно, чтобы граждане могли сами выбрать клинику, в которую они хотят обратиться.

Система может действовать следующим образом: участникам СВО выдаются сертификаты, которые позволят бесплатно получать услуги в лечебном учреждении, а компании уже смогут возмещать расходы из средств федерального бюджета, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Льготная справка: для участников СВО хотят ввести реабилитационный сертификат