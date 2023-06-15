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В Минпросвещения рассказали о преимуществах нового формата проведения ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Благодаря новой технологии проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалось уменьшить расходы на его организацию и не допустить случаев утечки заданий, сообщил в интервью «Известиям» министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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Технология, внедренная министерством совместно Рособрнадзором несколько лет назад, подразумевает, что экзаменационные билеты печатаются непосредственно в аудитории, где проводится ЕГЭ, сканируются и проверяются экспертами.

«Эта технология помогает исключить утечки и значительно сократить время обработки. Раньше задания печатались в Москве, потом развозились по регионам, а из региональных центров обработки информации доводились до пунктов проведения экзаменов. За счет технологии печати в аудитории уменьшена и стоимость проведения экзамена», — рассказал Кравцов.

Министр подчеркнул, что в текущем году экзамен «проходит объективно».

«Экзамен очень высокотехнологичный, в нем нет тестовой части, и творческие задания позволяют раскрыть возможности каждого ребенка. Фактически это письменный экзамен, который дает возможность школьнику вне зависимости от того, где он проживает, сдать экзамен и поступить в любой вуз страны», — подчеркнул Сергей Кравцов.

По его словам, Минпросвещения совместно с Рособрнадзором развернули более 5 тыс. пунктов проведения ЕГЭ, в том числе в новых субъектах России и в 55 странах за рубежом.

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