В Минэкономразвития предложили ввести льготы для переехавших в Россию иностранцев

Министерство экономического развития России ведет активную работу по созданию удобных условий для релокации граждан, разделяющих ценности и культуру России. Для этого планируется ввести льготы для переехавших в РФ иностранцев, заявил 14 июня заместитель главы ведомства Дмитрий Вольвач.

«Сейчас программа соотечественников не в полной мере отвечает запросу. Не каждый иностранец, который сегодня разделяет и поддерживает ценности и культуру России, может воспользоваться программой ввиду отсутствия родственных корней», — приводятся слова Вольвача на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в заявлении Минэкономразвития.

По оценкам ведомства, около 45 тыс. иностранцев из недружественных стран хотят переселиться в Россию, при этом порядка 70% — из Европы.

Минэкономразвития предлагает ввести удобные механизмы для релокации, чтобы приезжающие получали налоговые и таможенные льготы. Также планируется снять ограничения на финансовые операции при предъявлении статуса проживающего.

Вольвач считает, что необходимо помочь в адаптации и интеграции иностранцев в российское общество: предоставить курсы по изучению русского языка, консульское сопровождение и т.п. Для этих целей ведомство реализует федеральный проект «Россия — привлекательная для учебы и работы страна».

Кроме того, в заявлении Минэкономразвития сказано, что для иностранцев, планирующих работать в России, запущено мобильное приложение «Работа в ЕАЭС». Сервис поможет сократить время на поиск работы и оформление необходимых документов для иностранных граждан.

Ранее, 3 мая, в ФСБ сообщили, что в этом году количество въехавших в Россию иностранцев увеличилось на 17%. Лидером среди стран дальнего зарубежья по числу поездок в Россию стал Китай. По итогам I квартала 2023 года этот показатель вырос в 4,6 раза.

До этого, 11 марта, глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая сообщила, что в текущем году в России заработают электронные визы для иностранных туристов. Также будет решена проблема платежей путем создания специальных карт для них.

ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.