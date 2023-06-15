Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Новый «Принц Персии» выйдет после 13-летнего перерыва
Мир
Площадь деревни для переселенцев из-за рубежа в Подмосковье достигнет 27 га
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Общество
Синоптики спрогнозировали до 28 градусов тепла в Москве 15 июня
Мир
В Европарламенте обозначили срок согласования 11-го пакета санкций
Общество
Глава ФМБА Скворцова сообщила Владимиру Путину об уровне радиации на ЗАЭС
Происшествия
В помещении Общественной палаты РФ произошло задымление
Экономика
В ФРС США сочли нецелесообразным снижение ставки в 2023 году
Культура
Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом выйдет в российский прокат в конце июля
Общество
Новый учебник истории для 5-9 классов будет готов в следующем году
Мир
Семь стран выделили €107,5 млн на закупку ПВО для Украины
Мир
Власти Косово запретили въезд автомобилям с сербскими номерами
Сюжет:

В Минэкономразвития предложили ввести льготы для переехавших в Россию иностранцев

Заместитель Минэкономразвития Вольвач: в России создадут условия для релокации граждан из заграницы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство экономического развития России ведет активную работу по созданию удобных условий для релокации граждан, разделяющих ценности и культуру России. Для этого планируется ввести льготы для переехавших в РФ иностранцев, заявил 14 июня заместитель главы ведомства Дмитрий Вольвач.

«Сейчас программа соотечественников не в полной мере отвечает запросу. Не каждый иностранец, который сегодня разделяет и поддерживает ценности и культуру России, может воспользоваться программой ввиду отсутствия родственных корней», — приводятся слова Вольвача на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в заявлении Минэкономразвития.

По оценкам ведомства, около 45 тыс. иностранцев из недружественных стран хотят переселиться в Россию, при этом порядка 70% — из Европы.

Минэкономразвития предлагает ввести удобные механизмы для релокации, чтобы приезжающие получали налоговые и таможенные льготы. Также планируется снять ограничения на финансовые операции при предъявлении статуса проживающего.

Вольвач считает, что необходимо помочь в адаптации и интеграции иностранцев в российское общество: предоставить курсы по изучению русского языка, консульское сопровождение и т.п. Для этих целей ведомство реализует федеральный проект «Россия — привлекательная для учебы и работы страна».

Кроме того, в заявлении Минэкономразвития сказано, что для иностранцев, планирующих работать в России, запущено мобильное приложение «Работа в ЕАЭС». Сервис поможет сократить время на поиск работы и оформление необходимых документов для иностранных граждан.

«Десятки тысяч человек из США и Европы задумываются о переезде в Россию»
Глава Россотрудничества Евгений Примаков — о ковчеге адекватности, отъезде россиян и наказании за русофобию

Ранее, 3 мая, в ФСБ сообщили, что в этом году количество въехавших в Россию иностранцев увеличилось на 17%. Лидером среди стран дальнего зарубежья по числу поездок в Россию стал Китай. По итогам I квартала 2023 года этот показатель вырос в 4,6 раза.

До этого, 11 марта, глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая сообщила, что в текущем году в России заработают электронные визы для иностранных туристов. Также будет решена проблема платежей путем создания специальных карт для них.

ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023