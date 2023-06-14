Крупный пожар в пятиэтажном доме в Казани локализован, о чем в среду, 14 июня, сообщило ГУ МЧС по Татарстану. В распоряжении «Известий» также появились кадры с места происшествия.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, локализация была объявлена в 20:35 (совпадает с мск). Площадь распространения огня составила 1100 кв. м.

Из дома были эвакуированы 132 человека. Кроме того, сотрудникам МЧС удалось спасти из огненной ловушки двух маломобильных — мужчину и женщину.

Возгорание в доме на улице Чехова произошло ранее этим же днем, 14 июня. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.