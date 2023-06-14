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В Токио откроется самый большой тематический парк по вселенной Гарри Поттера
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В Токио откроется самый большой тематический парк по вселенной Гарри Поттера

В Токио скоро откроется самый большой крытый тематический парк по киновселенной Гарри Поттера
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Фото: Kyodo News
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В Токио в среду, 14 июня, журналистам за несколько дней до официального открытия показали самый большой крытый тематический парк по киновселенной «Гарри Поттера» — The Warner Bros. Studio Tour Tokyo: The Making of Harry Potter. Об этом сообщило издание Kyodo News.

Официально парк заработает в пятницу, 16 июня. Все билеты на открытие уже распроданы.

В The Warner Bros. Studio Tour Tokyo будут представлены оригинальные реквизит и декорации школы волшебства Хогвартс, которые использовались в процессе съемок. Одной из ключевых достопримечательностей парка станут живые портреты.

Парк располагается в токийском районе Нэрима, его построили на территории закрывшегося в 2020 году парка Тошимаен, который проработал около века, но не выстоял в период пандемии коронавируса. Площадь The Warner Bros. Studio Tour Tokyo составляет 30 тыс. кв. м.

Это второй подобный тематический парк в мире. В 2012 году начал работу Warner Bros. Studio Tour London. Со дня открытия его посетили 17 млн человек со всего мира.

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Ранее, в апреле, стало известно, что книгу из первого издания «Гарри Поттера» продают за $225 тыс. на книжной ярмарке антиквариата в Нью-Йорке. Два года назад первое издание о Гарри Поттере продали за $471 тыс. — это рекордная сумма за книгу о мальчике-волшебнике.

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