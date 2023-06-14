Режиссер «Логана» Мэнголд снимет новую часть «Звездных войн»

Режиссер фильмов «Логан» и «Ford против Ferrari» Джеймс Мэнголд снимет новую часть «Звездных войн». Об этом 13 июня сообщил портал StarWarsNet.

Картина расскажет о первых людях с Силой. Действие будет происходить за 25 тыс. лет до событий фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза».

Отмечается, что идея вернуться к истокам саги принадлежит самому Мэнголду.

«Я хочу быть частью саги, но я также не хочу, чтобы на плечи возлагались другие истории, которым необходимо следовать. И я захотел сделать что-то вроде десяти заповедей Силы. Рассказать историю происхождения Силы: как ее обнаружили, впервые использовали и в дальнейшем применяли», — приводит его слова портал.

У проекта пока нет названия. Он находится на раннем этапе производства.

Известно, что у режиссера в работе находится еще несколько проектов. Этим летом начнутся съемки его байопика о Бобе Дилане «Совершенный незнакомец». Кроме того, ему предстоит работа над кинокомиксом DC «Болотная тварь». Помимо этого, уже 30 июня в мировой прокат выйдет еще одна картина Мэнголда — «Индиана Джонс и колесо судьбы».

Ранее, 18 июня, на 76-м Каннском международном кинофестивале состоялась премьера пятого и последнего фильма о приключениях Индианы Джонса. Главную роль археолога-исследователя вновь исполнил Харрисон Форд.