В Ростове-на-Дону начался суд по делу боевиков «Азова»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело 24 предполагаемых участников нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Видео из зала суда 14 июня публикуют «Известия».

Среди подсудимых есть женщины. Одна из них в ходе показаний отметила, что служила в националистическом батальоне в качестве солдата.

Гособвинитель сообщил, что двое из 24 обвиняемых были обменяны и не примут участие в дальнейшем в процессе. Таким образом, число подсудимых сократилось до 22.

Конкретная фабула обвинения не раскрывалась. Следующее заседание назначено на 28 июня.

Предварительное следствие по делу вело следственное управление Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР). Подсудимые обвиняются в совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других.

В апреле Верховный суд ДНР приговорил к 16 годам колонии бойца батальона «Азов» Евгения Ткаченко за то, что тот выстрелил из гранатомета в 62-летнюю женщину. Преступление было совершено в марте прошлого года в селении Ильичевское Первомайского района ДНР.