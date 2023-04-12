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Суд в ДНР осудил на 16 лет выстрелившего в женщину из гранатомета «азовца»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 16 годам колонии бойца батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Евгения Ткаченко за то, что тот выстрелил из гранатомета в 62-летнюю женщину. Об этом 12 апреля рассказали в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) РФ.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Ткаченко к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении.

По данным ведомства, в марте прошлого года в селении Ильичевское Первомайского района ДНР Ткаченко, который служил штаб-сержантом в зенитной батареи Нацгвардии Украины, произвел выстрел из противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье», после того как заметил безоружную пожилую женщину рядом с одним из домов. Боеприпас разорвался в стене дома, женщина не пострадала.

Ткаченко был признан виновным в умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, покушении на убийство и жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте.

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Накануне, 11 апреля, верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил боевика украинского националистического формирования «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) к восьми годам колонии. По данным ведомства, обвиняемый проходил службу в 24-м отдельном штурмовом батальоне «Айдар». Там он выполнял роль наводчика пулеметного отделения.

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