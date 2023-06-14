В Вологодской области обнаружили топор возрастом 6 тыс. лет

На территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Вологодской области обнаружили сланцевый топорик возрастом 6 тыс. лет. Об этом 14 июня сообщил сайт музея.

Древний неолитический топорик нашли при перестройке фундамента крепостной стены на глубине 155 см. Его размеры не превышают 7 см.

«Находка сланцевого топорика у стен Кирилло-Белозерского монастыря указывает на то, что данное место было удобно для жизни уже 6 тыс. лет назад. Уже тогда люди использовали данное орудие труда. В годы основания монастыря строители не понимали, что это за предмет, не занимались изучением, но все-таки использовали для своих нужд. К примеру, в качестве клина между бревен», — рассказал директор ООО «Вологодская археология» Алексей Угланов.

Также в ходе раскопок, начавшихся в 2015 году, были найдены фрагменты стеклянного сосуда XVII века с медальоном с четырьмя бусинами-шариками, железные кованые изделия и замки XVI века, гребешок для волос XV века и другие предметы быта.

Ранее, 7 июня, в Смидовичском районе Еврейской автономной области обнаружили древний могильник чжурчжэней — племени, населявшего территорию Маньчжурии в X–XV веках. Артефакты нашли во время прокладки подводного нефтепровода через реку Тунгуска.