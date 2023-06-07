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Могильник племени чжурчжэней X века обнаружили в ЕАО

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В Смидовичском районе ЕАО обнаружили древний могильник чжурчжэней. Речь идет о племени, жившем в X–XI веках. Артефакты нашли во время прокладки подводного нефтепровода через реку Тунгуска в ЕАО.

Археологические работы ведут специалисты Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области.

Как пишет ИА EAOMedia, количество артефактов приближается к 1 тыс. Это серебряные сережки с нефритовыми подвесками, целые горшки, ножи и наконечники стрел.

В конце мая в селе Саккара в Египте археологи обнаружили две древние мастерские по мумификации умерших людей и животных, а также две гробницы и коллекции артефактов. Первая обнаруженная гробница относится к 5-й династии (2400 год до н.э.). Вторая гробница — к 18-й династии (1400 год до н.э.).

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